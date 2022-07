جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے ساوجیہ گاؤں میں واقع ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول ساوجیہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا،اس میٹنگ کے انعقاد کا مقصد مذکورہ ضلع کے باشندوں کو ہر گرھ ترنگا کے مقصد سے آگاہ کیا جاسکے،میٹنگ میں طلبا و طالبات کے علاوہ کثیر تعدادا میں مقامی باشندوں نے شرکت کی۔

ہر گھرترنگا

A meeting was held in the school regarding the "Har Ghar Taranga" campaign

مذکورہ میٹنگ میں طلبا کے سرپرستوں کے علاوہ پنچایت راج اداروں کے ارکان اور تحصیل منڈی کے گگڑیا،ساوجیہ، چھمبر، اور بیدر سمیت متعدد گاؤوں نے لوگوں نے شرکت کی، میٹنگ کی صدرات کرتے ہوئے ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول ساوجیاں کے پرنسپل انور خان نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت ہندوستان کی آزادی کے 75ویں سال کے موقع پر ہر گھر میں قومی پرچم لہرانا ہے۔ انہوں نے والدین سے کہا کہ وہ اس تقریب کو جوش و خروش سے منائیں تاکہ ہمارا پڑوسی ملک بھی دیکھ سکے کہ ہم آزادی کا 75واں سال اتنے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔

مذکورہ میٹنگ کے دوران محمد شفیع سینئر لیکچرر نے حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی مختلف اسکالرشپ اسکیمز سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا،اور سکول کے آئی سی ٹی اقدامات سے فائدہ اٹھانے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بتایا۔