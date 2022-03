گزشتہ روز پاکستان کے شہر پشاور میں ایک مسجد پر ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہوئے لداخ آٹونومس ہل ڈیویلپمنٹ کونسل کرگل Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil نے ہفتے کے روز کہا کہ 'ہلاک شدگان اور زخمیوں کے ساتھ ہماری یکجہتی Our Solidarity with the Dead and Wounded ہے، حکومت پاکستان کو قصورواروں کو کیفر کردار تک پہچانا چاہیے۔

حکومت پاکستان قصورواروں کو کیفر کردار تک پہچائے

ایل اے ایچ ڈی سی کے صدر فیروز احمد خان کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ 'میں متاثرہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، جنہوں نے شہادت حاصل کی اور اُن کے ساتھ بھی جو گزشتہ روز پاکستان کے شہر پشاور میں جمعہ کی نماز کے دوران زخمی ہوئے ہیں'۔