کہتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کس قدر قیمتی ہے۔ ایسے میں ہمارے یہاں چند ایک غیر سرکاری طبی ادارے ہیں جو کہ واقعی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں انہیں میں شامل میں' کشمیر' یعنی کشمیر امریکن سوسائٹی فار ہیلتھ کئیر Kashmer American Society for Healthcare، میڈکل ایجوکیش اینڈ ریسرچ ہے۔

'کشمیر' کی جدید آلات سے لیس مفت ایمبولینس سروسز

اگرچہ اس ادارے نے Kashmiri American Society for Healthcare, Medical Education and Research (KASHMER) وادی کشمیر میں سنہ 2019 سے اپنا کام شروع کیا، لیکن اس ادارے کی بنیاد سنہ 2016 میں امریکہ میں مقیم کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں اور شعبہ صحت سے وابستہ افراد نے ڈالی ہے۔



ادارہ جہاں ذہنی صحت اور منشیات کے خاتمے کے حوالے سے کام کررہا ہے وہیں'کشمیر' نامی اس طبی ادارے نے وادی کے 4 اضلاع میں اس طرح کی جدید طبی آلات اور تربیت یافتہ پیرا مڈیکل اسٹاف سے لیس ایمبولینسز کی سہولیات 24 گھنٹے عوام کے لئے مفت دستیاب رکھا ہے۔ ایک فون کال پر ایمرجنسی کی صورت میں مریض کو ہستپال پہنچانے میں یہ دیر نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ایمبولینسز ان تمام جدید ترین طبی سامان لیس ہیں جو نازک حالت میں ایک مریض کو درکار ہوتے ہیں۔



'کشمیر امریکن سوسائٹی فار ہیلتھ کئیر،میڈکل ایجوکیش اینڈ ریسرچ' Kashmiri American Society for Healthcare, Medical Education and Research (KASHMER) اس وقت وادی کے دو غیر سرکاری طبی اداروں کے اشتراک سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ابتدائی طور یہ فری کریٹیکل کئیر ایمبولینس سروس سرینگر تک ہی محدود تھی، لیکن بعد میں بارہمولہ، اننت ناگ اور کپوارہ ضلع میں بھی اس طرح کی جدید ایمبولینسز کو عوام کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ وہیں آنے والے وقت میں 'کشمیر' اپنی طبی خدمات کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ ایمرجنسی صورت میں مریض کو اپنے گھر سے ہسپال پہنچانے کی نگرانی کے لیے باضابطہ ایک کنٹرول روم کام کررہا ہے۔

کنٹرول روم سے منسلک ڈاکٹر عمر رشید کہتے ہیں کہ دیگر مریضوں کے علاوہ کووڈ کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران ان متعدد متاثرین کو بھی ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ جن کی حالت اس وقت انتہائی نازک بنی ہوئی تھی اور ایسے وقت میں جہاں لوگ کورونا سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔



یہ طبی ادارہ دماغی صحت اور منشیات کی لت میں پھنس چکے نوجوانوں کو باہر نکالنے کے لیے بھی کام کر رہا ہے ۔ جہاں باز آبادی پروگرام پر توجہ مرکوز کی جارہی ہے، وہیں مختلف ذہنی تکالیف سے جوج رہے مریضوں کے لیے کونسلنگ پروگرام منظم کئے جارہے ہیں۔ جس کے لیے کلنیکل سائیکالوجسٹ باضابطہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔

کشمیر امریکن سوسائٹی فار ہیلتھ کئیر،میڈکل ایجوکیش اینڈ ریسرچ "کشمیر" امریکہ میں تسلیم شدہ طبی فلاحی ادارہ ہے۔ جو کہ امریکہ میں مقیم ادارے کے ممبران ودیگر منسلک افراد کے مالی تعاون سے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔