جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے مذہبی قربانیوں کے رواج پر پابندی لگانے کی درخواست PIL against Religious Sacrifice Of Animals کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے۔JK High Court Rejects PIL against Religious Sacrifice Of Animals

چیف جسٹس پنکج میتھل اور جسٹس سندھو شرما کی بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ عام طور پر، عدالتیں مذہبی معاملات میں یا مذہب کی بنیاد پر یا کسی بھی برادری کے عمل پر مبنی جذبات کے ساتھ مداخلت کرنے میں ہمیشہ سست رہتی ہیں۔

یہ درخواست ایک مندر کے پجاری ٹیک چند کی طرف سے دائر کی گئی تھی جس میں جانوروں پر ظلم کی روک تھام ایکٹ، 1960 کی دفعہ 28 کو غیر آئینی قرار دینے کی ہدایت کی جائے۔

واضح رہے کہ جانوروں پر ظلم کی روک تھام ایکٹ کا سیکشن 28 یہ فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز جانوروں کو اس طریقے سے مارنا جرم نہیں قرار دے گی جس کا مذہب یا کسی بھی برادری کے لیے ضروری ہے۔

شروع میں، عدالت نے نوٹ کیا کہ عرضی گزار یہ ظاہر کرنے میں ناکام رہا کہ وہ کس طرح عوامی جذبہ رکھنے والا شخص ہے یا ماضی میں اس کی طرف سے عوامی مفاد میں اسے عوامی جذبے والے شخص کے طور پر پہچاننے کے لیے کس طرح کی سرگرمیاں کی گئیں۔

اس کے علاوہ، جانوروں کی مذہبی قربانی کے رواج کے خلاف درخواست میں دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے، عدالت نے مشاہدہ کیا "جانوروں کو ذبح کرنے یا قربان کرنے کا کون سا عمل قانونی ہے یا غیر قانونی اس کا انحصار کسی خاص مذہب اور عبادت گاہ کی روایات اور رسوم پر ہے۔"

چند نے اپنی درخواست میں کہا کہ مذہب اسلام جانوروں کی قربانی کی کسی بھی شکل کا تعین نہیں کرتا ہے اور یہ ایک ظالمانہ روایت ہے جو اسلامی عقیدے کے متن کی غلط تشریح سے پیدا ہوئی ہے۔

درخواست میں مزید کہا گیا کہ نہ صرف قربانی بلکہ جانوروں پر ظلم کی کوئی دوسری شکل ایک مہذب معاشرے کے تصور سے باہر ہے اور یہ آئینی طور پر قابل نفرت ہے اور اس پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے۔

1960 کے ایکٹ کے دفعہ 28 کے حوالے سے، عدالت نے نوٹ کیا کہ ایکٹ کے ذریعے معصوم جانوروں کو مارنے کے عمل کا کافی خیال رکھا گیا ہے اور اس طرح، اس عمل کو روکنے کے لیے مزید کوئی ہدایت جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ہے، تو جانوروں کو مارنے اور اس ایکٹ کو سختی سے لاگو کرنے کے لیے ایگزیکٹو پر چھوڑ دیا گیا ہے۔