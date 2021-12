اونتی پولیس نے 50 آر آر فوج 110 بٹالین سی آر پی ایف کی مدد سے پامپور کے سامبورہ میں ایک تلاشی کارروائی کرتے ہوئے جیش محمد تنظیم کا ماڈیول کے پردہ فاش کرنے کا دعوی کیا JeM Terror Module Busted in Pampore ہے۔تلاشی کارروئی کے دوران پولیس نے چار معاونین کو گرفتار بھی Militant Associated Arrested In Pampore کیا ہے۔

پولیس کے مطابق چاروں عیانت کاروں کی شناخت زبیر گل ولد غلام محمد، عادل فیاض ولد فیاض احمد، باسط علی ولد علی محمد ڈار اور شاہد نبی پنڈت ولد غلام نبی پنڈت کے طور پر کی ہے۔



ان مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کے دوران پولیس سکیورٹی فورسز نے اسلحہ گولہ بارود سمیت مجرمانہ مواد برآمد کرنے کا Arms & Ammunition Recovered دعوی بھی کیا ہے۔

پولیس کے مطابق ان معاونوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ علاقے میں جی ای ایم کے سرگرم عسکریت کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں تھے اور جی ای ایم کے عسکریت پسندوں کو ان کی عسکری کارروائیوں کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے تھے اورعسکریت پسندوں کو نقل و حمل فراہم کر رہے تھے۔



اس سلسلے میں پولیس پانپورPampore Police نے مقدمہ زیر نمبر 161/2021 قانون کے تحت درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔