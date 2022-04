بھارتی فوج نے 'آپریشن سدھ بھاونا' کے تحت جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں سے 24 بچوں کو پتھورا گڑھ کے آرمی پبلک اسکول میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا ہے جس کا شمار ملک کے اعلیٰ بورڈنگ اسکولز میں ہوتا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے منتخب طلبا کو 12ویں جماعت تک سوفیصدی اسکالرشپ دی جائے گی۔ As a part of 100% scholarship program sponsored by Indian Army these students will undergo education upto class 12th from APS Pithoragarh.

اس سلسلہ میں ٹی سی سرینگر میں بھارتی فوج کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں منتخب طلبا نے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی، جس کے بعد جھنڈی دکھا کر منتخب طلبا کو روانہ کیا گیا۔ یہاں سے طلبا جموں تک بذریعہ سڑک سفر کریں گے بعدازاں ٹرین کے ذریعہ اترپردیش بریلی کے لیے روانہ ہوں گے۔

یہ پہل یونین ٹیریٹری (UT) کے نوجوان نسل کو ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کی گئی ہے جس کا مقصد UT کے منتخب امیدواروں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا اور ان کے روشن مستقبل کےلیے قابل بناتے ہوئے ان کی صلاحتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اسکالرشپ کو آرمی کی جانب سے اسپانسر کیا جائے گا۔