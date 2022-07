جموں و کشمیر کے خطہ پیر پنچال میں دیر رات ہوئی تیزبارش کی وجہ سے کئی رہاشی مکان گرکرتباہ ہوگئیں، تو کہیں کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں بھی برباد ہوگئیں ہیں،مذکورہ خطہ کے علاوہ ضلع راجوری سے بفلیازسڑک،دہرہ گلی،منہال گلی سمیت متعدد سڑکیں زمینی تودے گرنے کی وجہ سے بند ہوگئیں ہیں۔ Heavy rain throws life out of gear in Rajouri, Poonch

بارش

ذرائع کےمطابق تھانہ منڈی کی پنچایت الال سےتعلق رکھنے والے کمال الدین ولد عبد اللہ کا مکان بھی بارش سے مکمل طورپر تباہ ہوچکاہے،اس کے علاوہ بیلا کالونی بھی بارش کے ممکنہ خطرات سے مستثنی نہیں ہے، ضلع کےتمام تر تحصیلوں کےمختلف علاقوں میں سے بارش کے سبب مالی نقصانات کی بھی خبر یں سامنے آرہی ہیں۔

ضلع انتظامیہ نےلوگوں سےاپیل کی ہیکہ ندی نالوں کارخ نہ کریں،کسی بھی سڑک پر سفرکرنےسے پہلےانتظامیہ سے رابطہ کرلیں،اگر کسی بھی علاقہ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آجائے توانتظامیہ کو اس کی اطلاع دی جائے، انتظامیہ نےلوگوں کو مددکی یقین دہانی کرای ہے۔