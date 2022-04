جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے علاقہ وسن میں واقع چھترگل سے وسن تک نالہ برمسر میں موجود تعمیراتی اشیاء جن میں باجری، ریت، بولڈر نکلتی ہے پہلی مرتبہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ مائینگ اینڈ جیالوجی کی جانب سے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے پانچ سال کے لیے پٹے پر فراہم کردی گئی۔ نالہ برمسر کے دو ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کو ایک کروڑ 8 لاکھ روپے میں ٹھیکیدار کو فراہم کردی گئی۔ DDC Kangan and DMO Ganderbal inaugurated Bramsar Nallah

ڈی ڈی سی کنگن اور ڈی ایم او گاندربل نے برمسر نالہ کا افتتاح کیا

اس موقع پر محکمہ مائینگ اینڈ جیالوجی کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں باضابطہ طور پر نالہ برمسر سے تعمیراتی مواد نکالنے کا کام شروع کردیا گیا۔ محکمہ کے ضلع آفیسر ذوالفقار علی نے بتایا کہ 'گاندربل میں موجود نالہ سندھ اور اس ملحقہ دیگر نالوں جن میں نالہ برمسر بھی شامل ہے کے دو ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کو پانچ سال کے لیے ایک کروڑ 8 لاکھ روپے میں ٹھیکیدار کو فراہم کردی گئی۔' انہوں نے مزید بتایا کہ 'نالہ میں موجود تعمیراتی مواد نکالنے کے لیے جو بھی رسمی کاغذی کاروائی تھی جن میں ماحولیاتی این او سی سمیت دیگر لازمی کارروائی تھی وہ مکمل کرکے ٹھیکیدار کو نالہ برمسر کا تعمیراتی مواد فراہم کردیا گیا۔ نالہ برمسر میں تعمیراتی مواد نکالنے کے لیے جے سی بی مشین چلانے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ Program by Department of Mining and Geology