وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پہلی نارکو کوآرڈینیشن میٹنگ منعقد کی گئی، اس اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے انجام دی جبکہ یہ اجلاس ایس ایس پی بڈگام طاہر سلیم خان کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔



میٹنگ کے آغاز میں ایس ایس پی بڈگام نے منشیات کے استعمال پر روشنی ڈالی، اور ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزینٹیشن پیش کی جس میں منشیات کے استعمال پر قابو پانے پر زور دیا گیا، انہوں نے کہا کہ بڈگام پولیس منشیات کے استعمال کی روک تھام کے تین اہم پہلوؤں پر مسلسل کام کر رہی ہے۔

The Administration is Committed to Making Budgam Drug-Free

( 1) ضلع بھر کے تھانوں، اسکولز، کالجز اور تھانہ دیوس کے دوران بار بار بیداری ریلیاں نکالنا،اور نوجوانوں میں بیداری کے تعلق سے پروگرام/سمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے۔

( 2) ممنوعہ ادویات (کنٹرولڑ ڈرگ) یعنی منشیات کی فروخت میں ملوث پائے جانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔



( 3) ریہبلیٹیشن یعنی نشے کی زیادتی کا شکار ہونے والوں کو مشاورت اور علاج فراہم کرنا ہے۔



ڈپٹی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے اس موقع پر منشیات کے استعمال اور اس کے مضر اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس کی لت کو حتم کرنا ضروری ہے، انہوں نے تمام آفیسرز پر زور دیا کہ وہ منشیات کی لت کے خلاف زیرو ٹالرنس کو یقینی بنائیں۔

انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ منشیات کی لت میں ملوث کسی بھی منظم نیٹ ورک کا قلع قمع کرنے کے عمل کو تیز کریں اور مجرموں کے خلاف قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، انہوں نے آفیسرز پر زور دیا کہ وہ اسکولز اور کالجز میں بڑے پیمانے پر بیداری سے متعلق پروگرامز منعقد کریں، تاکہ طلباء کو منشیات کے استعمال اورا سکے مضر اثرات سے پہلے ہی آگاہ کیا جاسکے، پوست کی کاشت کے بارے میں بھی اس موقع پر بات چیت کی گئی، اور اسٹیک ہولڈرز کو ضلع بڈگام کے ان علاقوں کی نقشہ سازی کرنے کا مشورہ دیا گیا جہاں پوست اور بھنگ کی جاتی ہے۔



ایس ایس پی بڈگام نے میٹنگ کے کنوینر کے حیثیت سے تمام آفیسرز پر زور دیا کہ وہ ایجنڈے کے نکات پر عمل درآمد کریں تاکہ ضلع بڈگام کو منشیات سے پاک ضلع بنایا جاسکے۔

اس اجلاس میں ڈی سی بڈگام،ایس ایس پی بڈگام کے علاوہ سی ایم او بڈگام،ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آفیسر بڈگام، ایس پی بڈگام ،ایس ڈی ایم چاڈورہ، ایس ڈی ایم خانصاحب،ایس ڈی ایم بیروہ،ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ ہیلتھ سروسز، ڈپٹی سی او بڈگام،ڈی وائی ایس پی ہیڈکواٹرس بڈگام، ڈی وائی ایس پی ڈی اے آر ڈی پی ایل بڈگام، ڈی وائی ایس پی آپریشنز بڈگام،سینئر پراسیکیوٹینگ آفیسر بڈگام و دیگر پولیس اور سول آفیسران نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔