جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پنجگام علاقے کو فوج کے 55 راشٹریہ رائفلز ،سی آر پی ایف کی 185 بٹلین اور اونتی پورہ کی ایس او جی ٹیموں نے مل کر محصرے میں لیا ہوا CASO in Panzgam Pulwama ہیں۔



فوج کے مطابق انہیں علاقے میں عسکریت پسندوں کی ایک مصدقہ اطلاع Militants In Area ملے تھی جس کے بعد انہوں نے علاقے کو محصرے میں لیا ہیں۔



وہیں علاقہ کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند Roads closed in panzgamکر دیا گیا ہے ساتھ ہی علاقے میں ہر کسی آنے جانے والے سے پوچھ گچھ کی جارہی ہیں۔

آخری اطلاع ملنے تک گھر گھر تلاشی جاری تھی۔