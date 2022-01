ضلع گاندربل کے سونمرگ کے رنگاموڑ زوجیلا علاقے میں برفانی تودہ گر آیا Avalanche in Zojila Area of Ganderbal ہے۔ لیکن کسی طرح کے نقصان کی کوئی اطلاع ہے۔

گاندربل کے زوجیلا علاقے میں ہفتے کے اندر دوسرا برفانی تودہ گرا

زوجیلا علاقے میں ہفتے کے اندر یہ دوسرا برفانی تودہ گرا Second Avalanche of the week Occur in Zojila Area ہے۔ حالانکہ جہاں رنگا موڑ پر تودا گرا ہے وہاں بیکن اور پولیس کے کچھ عارضی شیڈ بنے ہوئے ہیں، جنہیں وہ گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ شیڈ بھی بچ گئے ہیں۔

محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کشمیر کے مختلف حصوں سمیت اس علاقے میں بھی برفانی تودے گرنے کی وارننگ دی ہے۔

واضح رہے کہ اس علاقے میں اس وقت کئی فٹ برف موجود ہے، جبکہ علاقے میں عارضی طور پر رہائش پذیر مزدور یا گجر بکروال طبقے سے وابستہ افراد پہلے ہی یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہیں۔