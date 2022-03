ترال: بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج عوامی رابطہ مہم کے تحت ترال کے دور افتادہ علاقے سویناڈ کا دورہ کیا، جس دوران عوام نے گرم جوشی کے ساتھ موصوف کا استقبال کیا اور ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر متعدد عوامی وفود نے موصوف کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے اپنے مسائل موصوف کی نوٹس میں لائے۔ الطاف ٹھاکر نے عوام کے مسائل غور سے سنے اور ان پر ہمدردانہ غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے گٹینگو سے سویناڈ تک رابطہ سڑک کی تعمیر کرانے کا عوام کو بھروسہ دیا۔ Altaf Thakur In Tral

ترال کے ساتھ آج تک سیاسی استحصال کیا گیا، الطاف ٹھاکر

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الطاف ٹھاکر نے BJP Spokesperson In Tral بتایا کہ ترال کے دور دراز علاقوں کے ساتھ آج تک سیاسی استحصال کیا گیا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ یہاں تعمیر وترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ Lack of Basic Facilities in Tral گئے۔ الطاف ٹھاکر نے مزید بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور اسی کڑی کے طور پر آج کا یہ دورہ ہوا تاکہ پسماندہ علاقوں کو ترقی کے نقشے پر لایا جائے۔