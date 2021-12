ضلع سہارنپور میں ایک بار پھر زمینی معاملے کو لے کر ایک ہی خاندان میں جھگڑا Dispute in the Same family Over Land Issue ہوا، اس دوران فریقین کے نصف درجن سے زائد افراد زخمی Half a Dozen People were Injured ہوگئے۔

سہارنپورمیں زمینی تنازعہ کو لیکر خونی تصادم

یہ معاملہ سہارنپور کے تھانہ بہٹ کے گاؤں جمال پور کا ہے، جہاں زمین کے تنازع پر ایک ہی خاندان میں جھگڑا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے تصادم میں تبدیل ہوگیا، اس دوران دونوں جانب سے جم کر لاٹھی ڈنڈے اور دھار دارہتھیار چلے، اس دوران ایک طرف سے دوسرے فریق پر تیزاب پھینکنے کا الزام بھی ہے، اس سارے واقعے کی ویڈیو پاس کھڑے ایک شخص نے اپنے موبائل میں قید کر لی۔

ایس پی دیہات اتل شرما نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تھانہ علاقہ کے جمال پور میں زمین کے تنازعہ پر فریقین کے درمیان خونی تصادم ہوا ہے، جس میں تقریباً نصف درجن افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔

لوگوں نے ان پر تیزاب پھینک دیا۔میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی ساری کہانی واضح ہوسکے گی، فی الحال شکایت ملنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی، جس میں زخمیوں کو متعلقہ مرکز صحت میں داخل کرایا گیا ہے۔