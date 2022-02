ریاست مہاراشٹر کے ضلع پونے کے یرواڈا کے شاسترین نگر میں گذشتہ شب ایک زیر تعمیر عمارت جزوی طوی پر منہدم ہوگئی۔

بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کا گراؤنڈ فلور اس وقت گر گیا جب سائٹ پر نئی عمارت پر کام جاری تھا۔ عمارت کے مہندم ہونے کے نتیجے میں پانچ مزدور ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے ہیں۔ بچاؤ اور راحت رسانی کا کام جاری ہے۔

پونے کے ٹریفک پولیس کمشنر راہل شری رامے کے مطابق یرواڈا کے شاستری نگر علاقے میں ایک مال کی تعمیر کا کام جاری تھا۔

عمارت کی تہہ خانے کی پارکنگ پر سلیب بچھانے کے لیے 16 ملی میٹر سائز کا لوہے کا جال بنایا گیا تھا۔ اچانک لوہے کا یہ دیوہیکل جال ان 10 مزدوروں پر گرا جو وہاں پر کام کر رہے تھے۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ بتایا جارہا ہے کہ مزدوں کے جسموں کے اندر لوہے کی کیلیں داخل ہوگئی تھیں۔ جسے کٹر کی مدد ہٹایا گیا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے افارد کی شناخت نہیں ہوپائی ہے۔