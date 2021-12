پٹنہ: آئرن لیڈی کے نام سے مشہور سابق وزیراعظم اندرا گاندھی Former Prime Minister Indira Gandhi, popularly known as the Iron Lady کے دور اقتدار میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ Independence of Bangladesh from Pakistan کیا گیا تھا، جس کے آج پچاس سال Bangladesh 50th anniversary in Patna مکمل ہوئے، اس موقع پر صداقت آشرم پٹنہ Sadaqat Ashram Patna میں ایک خصوصی تقریب منعقد کر 1971 کے جنگ میں شامل رہے صوبہ دار و جنرل کی عزت افزائی کی گئی جنہوں نے اس بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان سے لوہا لیا تھا۔ تقریب کا افتتاح کانگریس بہار کے انچارج بھگت چرن داس و کانگریس کے جنرل سیکرٹری طارق انور نے شمع روشن کر کیا جب کہ مہمان خصوصی جنرل بی این شاہی کو شال سابق ریاستی صدر انیل شرما و رکن اسمبلی شکیل احمد خان Member of Assembly Shakeel Ahmed Khan نے پیش کیا۔

ویڈیو دیکھیے

اس موقع پر بنگلہ دیش و پاکستان کے درمیان جنگ پر مبنی دس منٹ کا ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی جس میں ہندوستانی فوج جنگ میں پیش پیش رہے۔ اس جنگ کے سپاہ سالار رہے جنرل بی این شاہی General BN Shahi نے کہا کہ اندرا گاندھی Indra Gandhi ایک عظیم شخصیت کی مالک تھیں، ملک کی مفاد میں جو فیصلہ وہ لے لیتی تھیں تو اسے ہر حال میں پورا کرتی چاہے اس کے لئے جو کچھ ہو جائے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس جنگ میں شریک ہوا تھا، ہم لوگوں نے ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزادی ملی تھی۔

مزید پڑھیں:

کانگریس کے جنرل سکریٹری طارق انور Congress General Secretary Tariq Anwar نے کہا کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جس کی بھی حکومت رہی ہو سب نے اس تعلقات کو بنائے رکھا، مگر جب اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے دوستی نبھائی اس وقت سے اس میں مزید مضبوطی آئی۔ اس موقع پر کانگریس بہار انچارج بھگت چرن داس، سابق ریاستی صدر انیل شرما ، میڈیا انچارج راجیش راٹھور، ترجمان سبطین احمد نے بھی اظہار خیال کیا۔