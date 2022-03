پٹنہ: بہار میں شراب پر پابندی نافذ ہے۔ پولیس اسے سختی سے نافذ کرنے کے لیے مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شراب مافیا شراب کی اسمگلنگ کے جرم کو مسلسل انجام دے رہا ہے۔ بہار کے بھاگلپور، بانکا اور مدھے پورہ میں مشتبہ حالات میں 15 لوگوں کی موت ہوئی ہیں۔ سب کی موت زہریلی شراب پینے سے ہونے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔

بھاگلپور میں چار افراد ہلاک: بھاگلپور میں چار افراد کی موت ہوئی ہے (Four People Suspiment Death In Bhagalpur)۔ یونیورسٹی تھانے کی حدود میں چار افراد کی مشتبہ حالت میں موت ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ زہریلی شراب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوسکے گی Death by drinking alcohol in Bhagalpur۔

مدھے پورہ میں تین لوگوں کی موت: بھاگلپور کے علاوہ مادھے پورہ ضلع کے مرلی گنج تھانہ علاقے میں بھی زہریلی شراب پینے سے تین لوگوں کی موت ہوئی ہیں۔ گاؤں کے کئی لوگ بیمار بھی ہو گئے ہیں۔ فی الحال پولیس علاقے میں شراب کی تلاش کے لیے مسلسل چھاپہ مار مہم چلا رہی ہے Death by poisoning in Madhepura۔

بانکا میں آٹھ لوگوں کی موت: بہار کے بانکا میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، ان سبھی کی موت زہریلی شراب سے ہونے کا خدشہ ہے، لیکن ضلع انتظامیہ نے ابھی تک زہریلی شراب کی وجہ سے موت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔

نوجوان کی بینائی: بھاگلپور میں موت کے بارے میں بتایا گیا کہ نیلیش کمار کی مایا گنج اسپتال میں علاج کے دوران موت ہوگئی۔ اسی دوران ایک اور نوجوان ابھیشیک کمار کی بینائی چلی گئی ہے جس کا علاج مایا گنج اسپتال میں چل رہا ہے۔

اس واقعہ کے بعد مشتعل گاؤں والوں نے یونیورسٹی تھانے کے صاحب گنج چوک کو مکمل طور پر بند کر دیا جس سے ٹریفک متاثر ہوئی۔ اس کے بعد سے بڑی تعداد میں پولیس فورس موقع پر تعینات ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کے اہلکار موقع پر پہنچ کر مشتعل لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

بہار میں 2016 سے شراب پر پابندی: یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہار حکومت نے 2016 میں شراب بندی قانون کو نافذ کیا تھا۔ قانون کے تحت شراب کی فروخت، پینا اور تیاری کرنا ممنوع ہے۔ ابتدائی طور پر اس قانون کے تحت جائیداد قرق کرنے اور عمر قید کی سزا کا بھی انتظام تھا لیکن 2018 میں ترمیم کے بعد سزا میں کچھ نرمی دی گئی۔

اب تک تین لاکھ سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں: بہار میں امتناعی قانون کے نفاذ کے بعد سے، بہار پولس ہیڈ کوارٹر کے اعداد و شمار کے مطابق، اب تک شراب کی ممانعت سے متعلق 3 لاکھ سے زیادہ معاملے درج کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ آبکاری اور امتناعی محکمہ نے حالیہ دنوں میں بہار میں جاری شراب بندی کا جائزہ لیا تھا جس کے بعد محکمہ نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے۔