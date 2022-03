نوئیڈا: اتر پردیش کے نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا تعمیراتی کام شروع ہوتے ہی غیر قانونی کالونیوں کا جال پھیلنے لگا ہے۔ یمنا اتھارٹی اس کو روکنے کے لیے مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ آج بھی یمنا اتھارٹی کی ٹیم نے تین کالونیوں کے تعمیر مکانات کو منہدم کر دیا۔ یہ کالونیاں تقریباً 40 ہیکٹر اراضی میں پھیلا ہوا تھا۔ جیور میں ہوائی اڈے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اب کالونائزر اس علاقے میں سرگرم ہو گئے ہیں اور غیر قانونی کالونیاں بنائے جارہے ہیں۔ جیور ایئرپورٹ کے قریب گھر بنانے کا خواب دکھا کر معصوم لوگوں کو پلاٹ فروخت کئے جا رہے ہیں۔ اس کی شکایت یمنا اتھارٹی تک بھی پہنچی۔ جس کے بعد یہ انہدامی کارروائی کی گئی Noida Authority Action Against Under Construction in Noida۔





اتھارٹی کی ٹیم مع فورس کے ساتھ جھجھر سے متصل علاقے میں پہنچی۔ پولیس فورس کے ساتھ پہنچی ٹیم نے وہاں تعمیر کی جا رہی کالونی میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ سڑکیں اکھاڑ دیں۔ وہاں تعمیر کی گئی عارضی تعمیرات کو گرا دیا گیا۔ ٹیم نے وہاں نصب کھمبوں کو بھی اکھاڑ دیا۔



نوٹیفائڈ علاقے میں اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی سرگرمی نہیں کی جا سکتی۔ یمنا اتھارٹی کے او ایس ڈی شیلیندر سنگھ نے کہا کی تجاوزات ہٹانے کی مہم شروع کی گئی۔ جھجھر سے ملحقہ علاقے میں کاٹی جانے والی کالونیوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔