ریٹائرڈ آرمی افسران اور آرمی سوسائٹی کے لوگوں نے Retired officers and People of Army Society ہیلی کاپٹر حادثہ میں ہلاک ہوئے سی ڈی ایس بپن راوتGeneral Bipin Rawat سمیت تمام ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کیا Army Society Paid Homage to Bipin Rawat and others۔

نوئیڈا سیکٹر 29 میں ہیلی کاپٹر حادثے کے تمام ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا

گزشتہ روز ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے سی ڈی ایس بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 لوگوں کو آرمی کے ریٹائرڈ افسران اور آرمی سوسائٹی کے لوگوں نے سیکٹر 29 میں واقع شہید میوریل پر کینڈل مارچ نکال کر خراج عقیدت پیش کیا۔

ہاتھوں میں موم بتیاں جلا کر خراج عقیدت پیش کرنے والے یہ افسران اور سوسائٹی کے لوگ دراصل نوئیڈا کے سیکٹر 29 کے رہنے والے ہیں۔ خراج عقیدت پیش کرنے والے ریٹائرڈ افسران اور سوسائٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 'ہمیں یہ یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ان شہیدوں نے ہمارے ملک اور معاشرے کے لیے ایسی خدمت کی ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کرسکتے ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی'۔

انہوں نے کہا کہ 'اپنی محنت سے وہ پہلے جنرل اور پھر ملک کے پہلے سی ڈی ایس بنے۔ سیکٹر 29 کے اس مقام پر آکر جنرل بپن راوت نے بہت سے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے آج انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم بہت دکھی ہیں'۔