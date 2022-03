اترپردیش میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہاں بلڈوزر Bulldozer On The Intersections Of Muzaffarnagar کا خوف دکھائی دے رہا ہے۔ تازہ ترین تصویر ضلع مظفر نگر کی ہے جہاں بابا بلڈوزر کی حکومت بننے کے بعد ضلع انتظامیہ نے شہر میں پھیلی ہوئی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے سڑکوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ جیسے ہی یوگی بابا کا بلڈوزر سڑک پر سے غیرقانونی تجاوزات ہٹانے پہنچا تو تاجروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بہت سے تاجر نو دو گیارہ ہو گئے۔ Bulldozer On The Intersections Of Muzaffarnagar

بتادیں کہ اترپردیش میں ایک بار پھر یوگی آدتیہ ناتھ کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے بعد ضلع انتظامیہ حرکت میں آگئی ہے، مظفر نگر کے بڑے چوراہوں پر بڑھتی ہوئی تجاوزات کو دیکھتے ہوئے میونسپلٹی اور ضلع انتظامیہ شہر میں۔ بلڈوزر اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ تجاوزات ہٹانے پہنچ گئے۔ شہر کے مہاویر چوک سے جوں ہی تجاوزات مہم شروع ہوئی۔ تاجروں میں ہلچل مچ گئی پھر کیا تھا بابا کے بلڈوزر نے دکانوں کے سامنے تجاوزات کرنے والوں پر جم کر قہر برپایا۔ Bulldozer On The Intersections Of Muzaffarnagar

بلڈوزر نے سڑک پر کھڑی گاڑیوں اور عارضی دکانوں کو توڑ کر ٹریکٹر ٹرالی میں ڈال کر بلدیہ کو روانہ کر دیا۔ اس مہم میں میونسپلٹی کے ساتھ سٹی مجسٹریٹ، سی او سٹی اور دو تھانوں کی پولیس مہاویر چوک سے پیدل گشت کرتے ہوئے میناکشی چوک سے ہوتی ہوئی شیو چوک پہنچی اور تجاوزات کرنے والوں کو 2 گھنٹے میں سڑک خالی کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران کئی دکانداروں سے جرمانے بھی وصول کئے گئے۔ Bulldozer On The Intersections Of Muzaffarnagar