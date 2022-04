اترپردیش کے ضلع میرٹھ میں تیندہ کا ایک بچہ گزشتہ کئی دنوں سے اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم اسے اس کی ماں کے پاس لے جانے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق ماں سے جدا ہونے والے بچے کی عمر صرف دو سے تین ہفتے ہے-

The Leopard’s Child Reached the Field After Being Separated From the Mother

ضلع میں ایک بچہ گزشتہ کئی دنوں سے اپنی ماں سے جدا ہے۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم اسے اس کی ماں کے پاس لے جانے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق ماں سے جدا ہونے والے بچے کی عمر صرف دو سے تین ہفتے ہے۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم اسے چھوٹے بچے کی طرح دودھ کی بوتل پلا رہی ہے اور انسانی بچے کی طرح اس کی پرورش کر رہی ہے۔ اس وقت بچے کو ماں سے ملانے کے لیے ٹیم کی جانب سے مسلسل تلاشی مہم جاری ہے۔

میرٹھ میں کئی دن پہلے کسانوں کو گنے کے کھیت میں تیندوہ ایک بچہ ملا تھا۔ کسانوں نے اس کی اطلاع محکمہ جنگلات کو دی۔ محکمہ جنگلات اس بچے کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی ماں سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی بچہ اکیلا ہے اور ماں کا انتظار کر رہا ہے۔ حکام کے مطابق بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جانے کے مقصد سے محکمہ جنگلات کی ٹیم نے بچے کو سکیورٹی کے ساتھ اسی علاقے میں چھوڑ دیا ہے، تاکہ اس کی ماں آکر اسے تلاش کرنے کے بعد اسے لے جائے گی۔ لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہے۔

حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے مادہ تیندہ نے انسانوں کی بدبو کی وجہ سے اپنا بچہ گود لینے سے انکار کر دیا ہو۔ تاہم محکمہ جنگلات کی ٹیم 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ ٹیم کا دعویٰ ہے کہ مادہ تیندوہ بچے کے قریب آئی لیکن بچے سے ملے اور اسے ساتھ لیے بغیر واپس آگئی۔ ڈی ایف او راجیش کمار کا کہنا ہے کہ مادہ تیندوہ کی تلاش جاری ہے۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اسے جنگل میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرے جنگلی جانور اسے اپنا شکار بنا سکتے ہیں۔