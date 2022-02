بارہ بنکی: اترپردیش میں ان دنوں سیاسی ماحول اپنے عروج پر ہے۔ بارہ بنکی میں وزیر اعلی یوگی آدیتہ ناتھ کے ہم شکل نیرج شرما موضوع بحث ہیں Yogi's Look A Like Contesting UP Polls From Barabanki۔ وہ بارہ بنکی کے رامنگر اسمبلی نشست سے امیدوار ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے ان سے خصوصی بات چیت کی۔

ویڈیو دیکھیے۔

یوگی کے ہم شکل نیرج شرما میرٹھ ضلع کے ہیں۔ وہ یوگی سے متاثر ہوکر گورکھ ناتھ مٹھ پہنچے تھے اور ان کی نگرانی میں رہے۔ یوگی جب وزیراعلیٰ بنے تھے تو وہ بارہ بنکی کے لودھیشور مہادیو کے مندر کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ خود کو یوگی سیوک یعنی خادم یوگی کہلاتے ہیں Yogi's Look A Like Contesting UP Polls From Barabanki۔