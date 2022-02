ریاست اتر پردیش کے بارہ بنکی میں محکمہ دیہی طرقیات کے تحت قومی دیہی آمدنی مشن اور ریاستی دیہی آمدنی مشن کے تمام ملازمین گزشتہ ایک ہفتے سے اپنے 10 مطالبات کو لیکر احتجاج پر ہیں Employees of National Rural Revenue Mission and State Rural Revenue Mission protest in Barabanki۔

ملازمین کا الزام ہے کہ حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولیات فراہم کرنے کی جگہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایس آر ایل ایم ملازمین نے اناؤ ضلع میں سڑک حادثہ میں ہلاک بی ایم ایم ہیمیندر سنگھ کو خراج عقیدت پیش کی۔



احتجاج کی قیادت کر رہے اکھلیش کمار یادو نے بتایا کہ ضلع کے 90 ملازمین سمیت ریاست کے تقریبا 5 ہزار ایس آر ایل ایم ملازمین پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن مشن کی جانب سے مسلسل ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے ایس آر ایل ایم ملازمین پریشان ہیں۔

ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اناؤ ضلع میں 8 فروری کو ہوئی ان کے ساتھی کی موت اسی دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔

ان کے مطابق سنہ 2015 میں ان لئے ایچ آر پالیسی پاس کر دی گئی ہے، جس میں انہیں سالانہ 7 فیصدی تنخواہ میں اضافہ، ہیلتھ اور ایکسیڈنٹل انشورنس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے۔

انہوں نے کہا اس مہنگائی میں بھی وہ 2015 کی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دباؤ میں ان کے 2 مطالبات مانے گئے ہیں۔