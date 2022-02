ریاست اتر پردیش کے انتخابی میدان میں شیوسینا بھی اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہے۔ پارٹی نے بارہ بنکی میں دو اور ریاست میں کل 100 نشستوں پر اپنے امیدوار اتارے ہیں۔

شیو سینا 35 برس تک بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں رہی ہے، لیکن اس دفعہ اس کی سب سے بڑی دشمن بی جے پی ہی ہے۔ شیو سینا کی انتخابی منصوبہ بندی پر پارٹی کے ریاستی صدر ٹھاکر انل سنگھ تفصیلی گفتگو کی۔Shiv Sena will not be part of any alliance in Uttar Pradesh

بی جے پی

اتر پردیش میں شیو سینا کی زیادہ مقبولیت نہ ہونے کے باوجود انتخابی میدان میں اترنے کے سوال پر ٹھاکر انل سنگھ نے کہا کہ ان کی مقبولیت اس قدر ہے کہ گذشتہ اسمبلی انتخابات میں انہیں کچھ نشستوں پر 36 ہزار ووٹ تک حاصل ہوئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ اس اسمبلی انتخابات میں 100 نشستوں پر امیدوار اتارے ہیں۔



بی جے پی کے ساتھ اتحاد کے تجربے پر ٹھاکر انل سنگھ نے کہا کہ ہم 35 برس تک شیو سینا ان کے ساتھ اتحاد میں رہی۔ بالا صاحب کا کہنا تھا کہ مہاراشٹر ہمارا اور راشٹر تمہارا۔ اس لیے ہم لوگوں نے بی جے پی کو خوب پرموٹ کیا۔

انہوں نے کہا کہ جب بی جے پی نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کیا، جب بی جے پی نے چندہ میں خرد برد، مندر اور ٹرسٹ کی زمین میں گھپلے کا کام کیا تو ہم نے ان سے پیچھا چھڑا لیا۔



بی جے پی کے ترقی کے دعوے کے سوال پر ٹھاکر انل سنگھ نے کہا کہ بی جے پی جھوٹ کا پلندا ہے۔ انہوں کہا کہ بی جے پی تمام محاذ پر ناکام ہے۔ ریاست سے بی جے پی کی حکومت جانے والی ہے۔

100 نشستوں انتخاب لڑنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں لیکن آئندہ حکومت میں ان کا اہم کردار ہونے والا ہے۔ انہوں کہا کہ اگر ریاست میں ہنگ اسمبلی جیسی صورت بنتی ہے تو یہاں بھی مہاراشٹر کی طرح اتحاد بننا چاہیے۔