مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع کولگام کے بہی باغ موچھو علاقے میں دو پڑوسی باہم دست وگریباں ہوگئے،اس تصادم میں ایک شخص کی موت ہوگئی۔ بتایاجارہا ہے کہ دوپڑوسیوں کے درمیان زمین کے تنازعہ کو لے کر تصادم ہوگیا۔جس میں ظہور احمد وانی نامی شخص زخمی ہوگئے۔جس کے بعد انہیں ضلع اسپتال میں داخل کیا گیا۔تاہم زخموں کی تاب نہ لاکر اس کی موت ہوگئی۔جس کے بعد ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم بھیج دیاگیا۔

زمینی تنازعہ

پولیس معاملہ کی جانچ کر رہی ہےMan Killed in Scuffle Over Land Dispute in Kulgam