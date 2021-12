تفصیلات کے مطابق کولگام کے میرہامہ علاقے میں سکیورٹی فروسز کو عسکریت پسندوںEncounter in Kulgam کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی۔اطلاع ملنے کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے Security Forces Cordoned off the area میں لیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔جونہی سکیورٹی فورسز نے تلاشی کارروئی انجام دی تو چھپے عسکریت پسندوں نے سکیورٹی فورسز پر اندھا دھند گولیان چلائی۔

ٹویٹ جے کے پولیس

تازہ اطلاع ملنے تک سکیورٹی فورسز نے تین عدم شناخت عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعوی کیا ہے۔وہیں علاقے میں تلاشی کارروائی جاری ہے۔

وہیں کشمیر پولیس زون نے ٹویٹ کرکے اس انکاؤنٹر کے بارے میں تفصیلات دی۔

اس سے پہلے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورہ شاہ آباد میں سکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیاں تصادم میں تین سکیورٹی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہیں۔