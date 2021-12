کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میونسپل کارپوریشن Polling in Kolkata Municipal Corporation کے 144 وارڈوں میں سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں خواتین بڑھ چڑھ کر اپنے رائے حق دہی کا استعمال کر رہی Women are increasingly participating in the Kolkata municipal elections ہیں۔





کولکاتا کے مسلم اکثریتی علاقوں میں صبح سے پولنگ مراکز کے باہر ووٹ ڈالنے والوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی جس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اس انتخاب میں سبھی سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی طاقتیں جھونک دی ہے۔

کولکاتا میونسپل کارپوریشن انتخابات کے مدنظر مسلم اکثریتی تجارتی علاقہ وارڈ نمبر 66، پورٹ علاقہ خضرپور اور تاریخی شہر میٹیا برج سمیت تمام وارڈوں میں سخت سیکیورٹی کئے کے انتظامات انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہیں۔

کسی طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس کے لئے انتظامیہ نے کولکاتا سے متصل ضلع شمالی 24 پرگنہ، جنوبی 24 پرگنہ، ہوڑہ کی شہر سے جڑنے والی سڑکوں پر خاص نظر رکھی ہے۔ ساتھ ہی مختلف اضلاع سے شہر میں داخل ہونے والے لوگوں سے پوچھ گچھ اور گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔غور طلب ہے کہ گزشتہ روز پولیس ہیڈ کوارٹر لال بازار میں پولیس کمیشنر سومین مترا کی قیادت میں سیکیورٹی انتظامات کو لے کر اعلیٰ سطح میٹنگ منعقد ہوئی تھی، جس میں کسی بھی طرح کے حالات سے مقابلہ کے لئے افسران کو تیار رہنے کی ہدایت دی گئی تھی۔مزید پڑھیں:



دوسری طرف بی جے پی نے کولکاتا پولیس کی نگرانی میں کولکاتا میونسپل کارپوریشن انتخابات 2021 کرانے پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے اور کولکاتا ہائی کورٹ کا مرکزی فورسز کی نگرانی میں انتخابات کرانے کی بی جے پی کی عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے معاملے کی سماعت 23 دسمبر تک کے لئے ملتوی کر دی ہے۔