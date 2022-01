مغربی بنگال میں کورونا وائرس کی تیسری لہر The third wave of corona virusکے قہر میں ریاست کے تمام اضلاع اس کی زد میں آ چکے ہیں۔

کورونا میں مبتلا مریضوں کو گھر کا بنا کھانا مہیا کرانے کا منصوبہ

ریاست میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز کی تعداد 25 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے جبکہ اس بیماری کی وجہ سے بیس سے زائد لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔



ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو گھر کاکھانا مہیا کرنے کے منصوبے کا اعلان کی ہے۔ اس منصوبے کے تحت گھر کا بنا ہوا کھانا مریضوں تک پہنچایا جائے گا۔



وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پیر کے دن سے ریاست بھر میں اس منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے۔





انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت کورونا مریضوں کو گھر کا بنا ہوا کھانا مہیا کرنا ہے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ علاج کے دوران وہ ذہنی تناؤ سے آزاد رہ سکے۔





وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کے مطابق میونسپلٹیوں کو ہسپتالوں اور گھر گھر کھانا پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انہوں نے عام لوگوں سے اس منصوبے کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی ہے۔