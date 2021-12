محمڈن اسپورٹنگ Mohammedan Sporting اور رئیل کشمیر ایف سی Real Kashmir FC کی ٹیمیں آئی لیگ 22-2021 I League میں اپنی اپنی مہم کا آغاز کرنے کے لئے میدان میں اتریں گی۔





ملک کے مقبول فٹبال لیگ آئی لیگ 22-2021 سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ کووڈ 19 کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے بیشتر مقابلے مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ میں واقع سالٹ لیک اسٹیڈیم، نئی ہٹی اسٹیڈیم اور ندیا ضلع کے کلیانی میں واقع کلیانی میونسپل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔

سوموار کے روز آئی لیگ کی دو ٹیمیں کولکاتا فٹبال لیگ چمپیئن محمڈن اسپورٹنگ اور آئی ایف اے شیلڈ فاتح رئیل کشمیر ایف سی آئی لیگ میں اپنی مہم کی شروعات کریں گی۔محمڈن اسپورٹنگ کی ٹیم اپنے پہلے میچ میں دہلی کے کلب سدیوا ایف سی کے خلاف شمالی 24 پرگنہ کے نئی ہٹی فٹبال اسٹیڈیم میں اترے گی۔ یہ میچ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا۔ایک ہفتے کے کورنٹائن کے بعد محمڈن اسپورٹنگ کے کھلاڑی ترو تازہ ہو کر آئی لیگ 22-2021 سیزن کے پہلے میچ کے لئے میدان میں اتریں گے۔ دوسری طرف محمڈن اسپورٹنگ نے بوسنیا ہرزیگووینا Bosnia Herzegovina کے فٹبالر سے معاہدہ کرنے کے ساتھ ہی غیر ملکی کھلاڑیوں کا کوٹہ مکمل کر لیا۔دہلی کے کلب سدیوا ایف سی بھی میزبان ٹیم کو سخت آزمائش سے دو چار کرنے کے ارادے سے میدان میں اترے گی۔



دوسری طرف بنگال کو اپنا دوسرا ہوم گراؤنڈ بنا چکا ریئل کشمیر ایف سی کلب اور ایزوال ایف سی کا Competition between Mohammedan Sporting and Real Kashmir F C میچ ندیا ضلع کے کلیانی میں واقع کلیانی میونسپل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

کشمیر کلب آئی لیگ میں اپنی مہم کا فاتحانہ آغاز کرنے کے لئے پرعزم ہے لیکن حریف ٹیم ایزوال ایف سی کو کسی بھی قیمت پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ متوقع ہے۔