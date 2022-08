جموں: جموں وکشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں دو الگ الگ حادثات میں تین افراد ہلاک جبکہ ایک خاتون زخمی ہوئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جموں پٹھان کورٹ شاہراہ پر گورنمنٹ میڈیکل کالج کے نزدیک سکوٹی اور ٹرک کے درمیان زور دار ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں سکوٹی پر سوار میاں بیوی شدید طورپر زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہاکہ دونوں کو علاج ومعالجہ کی خاطر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہاں پر تعینات ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ قرار دیا۔ Road accident at two places in Kathua

متوفین کی شناخت 50 سالہ ہری کشور اور 45 سالہ مادھوری ساکنان حمیدپور بہار کے بطور ہوئی جبکہ زخمی خاتون کی پہچان 25 سالہ ببیتا کے بطور کی گئی۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیو رکو حراست میں لے کر اس ضمن میں کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کی۔

یہ بھی پڑھیں: Road Accident in Ramban: رامبن میں سڑک حادثہ، چار افراد ہلاک، دیگر گیارہ افراد شدید زخمی

دریں اثنا برنوٹی کٹھوعہ میں ایک اور حادثے میں ایک نامعلوم گاڑی نے سائیکل سوار کو زور دار ٹکر ماری جس وجہ سے اُس کی برسر موقع ہی موت واقع ہوئی۔

یو این آئی