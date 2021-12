اطلاعات کے مطابق ایک 32 سالہ غیر شادی شدہ خاتوں نے بکرام چوک کے پُل سے دریائے توی River Tawi میں چھلانگ Women Jumps From Bikram Chowk Bridge لگائی ہے۔ ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں نے دریائے توی میں تلاش شروع Search For Dead Body of Woman who Jumped in Tawi کی تاہم ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

دریائے توی میں چھلانگ لگانے والی خاتون کی تلاش جاری

پولیس نے بتایا کہ انہیں ایک اسکوٹی کے بارے میں معلوم ہوا جو کہ توی پُل پر کھڑی تھی اور وہاں ایک سینڈل بھی موجود تھی۔

پولیس کے مطابق "ایس ڈی آر ایف اور پولیس نے خاتون کی تلاش شروع Search on for Woman Jumped in Tawi کی لیکن ابھی تک ناکام رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ خاتون نے کل رات دریا میں چھلانگ لگا دی Girl commits suicide by jumping into Tawi river in JammuRiver Tawi ہوگی‘‘۔

پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے بھائی بھی موقع پر پہنچے تھے، پولیس کے مطابق تلاش کاروائی جاری رہے گی جب تک پولیس خاتون کو مردہ یا زندہ کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں Still No Trace of Woman Jumped in Tawi ہو سکے۔

پولیس کے مطابق خاتوں سیلون چلا رہی تھی۔اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔