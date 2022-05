جموں وکشمیر پولیس نے اتوار کی صبح کٹھوعہ کے تالی ہریا چیک علاقے میں ایک پاکستانی ڈرون کو مارگرایا جس کے بعد بی ڈی ایس اسکارڈ کو بھی طلب کیا گیا ہے ۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ضلع کٹھوعہ کے پولیس اسٹیشن راجباغ کے تحت آنے والے تالی ہریا چیک علاقے میں سیکورٹی فورسز نے سرحد پار سے ایک ڈرون کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا،انہوں نے بتایا کہ سلامتی عملے کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ڈرون کو مار گرایا گیا۔Pakistani Drone with Payload Shot Down in Jammu and Kashmir's Kathua District

پولیس ذرائع نے بتایا کہ مستعد اہلکاروں نے ایک بڑی دہشت گردانہ کارروائی کو ٹالتے ہوئے ایک پاکستانی ڈرون مار گرایا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرون سے ایک مشتبہ شئے بھی ملی ہے جس کی جانچ پڑتال کی خاطربم ڈسپوزل اسکارڈ کو طلب کیا گیا ہے۔

دریں اثنا اے ڈی جی پی جموں مکیش سنگھ نے بتایا کہ کٹھوعہ کے تالی ہریا چیک علاقے میں اتوار کی صبح ایک مشتبہ ڈرون کی نقل وحرکت کے بارے میں اطلاع موصول ہوئی۔انہوں نے بتایا کہ مستعد پولیس اہلکاروں نے ڈرون پر فائرنگ کرکے اُس کو مار گرایا جبکہ ڈرون کے ساتھ ایک مشتبہ شئے بھی برآمد کی گئی ہے۔اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔