جموں: جموں وکشمیر میں بیرون ریاست کے افراد کو ووٹ دینے کے حق voting Rights to Non Locals کے خلاف احتجاج کے طور پر اجلاس کا دور جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ حسنین مسعودی، جو سیاسی جماعتوں کے 17 رکنی پینل کے کنوینر ہیں، جو بیرون ریاست کے باشندوں کو جموں وکشمیر ووٹر لسٹ میں شمولیت کی مخالفت کرنے کے لیے پینل تشکیل دیے گئے تھے، نے کہا کہ جموں میں غیر مقامی لوگوں کو ان کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے رہائش کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا عمل جاری ہے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ Opposition to Voting Rights for non Native Kashmiris Continue

غیر مقامی کشمیریوں کو ووٹ کے حق کی مخالفت جاری

یہ بھی پڑھیں:

قانون ساز حسنین مسعودی نے جموں میں میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی انتخابی فہرست میں 2.5 ملین غیر مقامی ووٹرز کو جموں و کشمیر کی انتخابی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے عوام تک پہنچیں گے۔ Member of Parliament Hasnain Masoodi about vote



اس شمولیت کی مخالفت کرنے کے لیے تشکیل دی گئی سیاسی جماعتوں کے 17 رکنی پینل کے کنوینر مسعودی نے کہا کہ غیر مقامی لوگوں کو الیکٹورل رول میں شامل کرنے کے لیے رہائش کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا عمل جاری تھا جب کہ جموں کے ڈپٹی مجسٹریٹ اونی لواسا نے اس میں ایک حکم واپس لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نوٹیفکیشن واپس لیا گیا ہے تو اسے پبلک کے لیے مفاد میں عام کیا جائے۔ انہوں نے جموں میں پینل کی پہلی میٹنگ کے بعد کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔