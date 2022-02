جموں وکشمیر کے ضلع راجوری میں پیر کی صبح ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ تین دیگر زخمی ہو گئے۔ One dead and Three Injured in Rajouri Road Accident

پولیس حکام نے بتایا کہ 'یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جموں-راجوری-پونچھ شاہراہ پر ایک ٹیمپو ٹریولر نے راجوری قصبے کے آرمی واٹر پوائنٹ اسٹیشن کے قریب ایک ٹپر کو ٹکر مار دی، جس میں ایک شخص ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ Rajouri Police on Road Accident

راجوری میں سڑک حادثہ، ایک شخص ہلاک

ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت راجوری کے سواری گاؤں کے سجاد علی ولد محمد علی کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو جی ایم سی راجوری کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Road Accident in Rajouri: راجوری میں سڑک حادثہ، ایک ہلاک

پولیس نے کہا کہ 'اس معاملے میں ضروری قانونی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔'