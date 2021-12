قومی تحقیقاتی ایجنسی National Investigation Agency نے تحریک المجاہدین Tehreek-e-Mujahideen کے ایک کارکن کے خلاف ضمنی چارج شیٹ فائل کیا۔این آئی اے نے اسلحہ اور گولہ بارود کی بازیابی سے متعلق محمد نقیم خان ولد محمد مشتاق ساکن سندوٹے، ضلع پونچھ کے خلاف ضمنی چارج شیٹ دائر کیا۔ان پر الزام ہے کہ اس کے قبضے سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد، ہیروئن بر آمد کیا گیا جو عسکری تنظیم تحریک المجاہدین کے لیے استعمال کیا جارہا تھا۔

چارج شیٹ آڈر

این آئی اے نے مارچ میں کیس درج کیا تھا۔ تحقیقات میں ملزم محمد نقیم کے ساتھ دیگر چارج شیٹ والے ملزمین اور ان کے ہینڈلرز کے ساتھ رچی گئی سازش کا پردہ فاش کیا گیا جو سرحد پار سے آپریٹ کر رہے تھے اور لائن آف کنٹرول سے اسلحہ اور گولہ بارود،Weapons and ammunition from the Line of Control, دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی نقل و حمل میں بالاکوٹ، پونچھ کے اندرونی علاقوں تک سہولت فراہم کرتے تھے۔

اس سے قبل این آئی اے نے 07 ملزمین کے خلاف 24.06.2021 کو اور دو دیگر کے خلاف 04.10.2021 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ان کیسز کیسز میں مزید تفتیش جاری ہے۔