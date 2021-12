مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع کشتواڑ کے چھاترو علاقہ میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ چھاترو میں شارٹ سرکٹ کے سبب ٹی آر سی بلڈنگ میں آگ Fire Breaks out in TRC Building in Chhatro لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگ کا سارا سامان جل کر خاک ہوگیا۔

کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں شدید آتشزدگی

بتایا جارہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے سبب ٹی آر سی چھاترو کی منزل میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹی آر سی کا سارا سامان جل کر خاک ہوگیا۔

آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی بھارتی فوج اور کشتواڑ پولیس، ریڈ کراس،فایئر اینڈ سروسز تا دیگر سیکورٹی فورسز کے علاوہ مقامی باشندے بھی موقع واردات پر پہنچے جن کی مدد سے آگ پر قابو پالیا گیا۔