مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع ادھمپور کے دورہ پر پہنچے کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ حکومت نفرت کی سیاست کر کے مذہب کے نام پر ووٹ مانگتی ہے۔ تاہم ملک کے عوام بھائی چارگی پر یقین رکھتی ہے، حکومت اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ نفرت کی بنا پر اگر کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں تو حکومت پاکستان کو مودر الزام ٹہراتی ہے، جب کہ ملک بھارت میں آئین کی بالا دستی ہے،جس نے بھی کسی ناخوشگوار کو واقعہ کو انجام دیا ہے اسے قانونی کی بنیاد پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی بر سر اقتدار نہیں وہاں ناخوشگوار واقعات زیادہ پیش آرہے ہیں، راجستھان پنجاب کی مثالیں ہمارے سامنے ہے۔

مہاراشٹر کی سیاسی صورت حال پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی وہاں سب کچھ کروا رہی ہے، اگر شیو سینا کے ساتھ بی جے پی کی حکومت ہوتی تو شیوسینا والے بہت اچھے تھے، انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی ذات پات پر یقین رکھتی ہے اور ایک دوسرے کو لڑانے میں ماہر ہے۔