افتخار احمد کو تنظیمی انتخابات کے لیے آل انڈین کانگریس کمیٹی کا اسسٹنٹ پردیش ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا گیا اور منی پور کا انچارج بھی بنایا گیا AICC Appointed Iftkar Ahmed As APRO and In-charge of Manipur ۔

راجوری سے تعلق رکھنے والے افتخار احمد کو آل انڈین کانگریس کمیٹی کا اسسٹنٹ پردیش ریٹرننگ آفیسر مقرر Iftikhar Ahmed Appointed as Assistant Returning Officer of the Congress Committee کیا گیا ہے اور انہیں فوری اثر سے ریاست منی پور کا انچارج In-charge of Manipur State بھی بنایا گیا ہے۔

انہیں اے آئی سی سی 2022 کے تنظیمی انتخابات کرانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ یہ تقرری ایس ایچ مدھو سودن مستری (سابق ایم پی)، چیئرمین، سنٹرل الیکشن اتھارٹی اے آئی سی سی نے کی تھی۔

AIIC Appointed Iftekhar Ahmed

افتخار نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز بطور طلبہ رہنما این ایس یو آئی سے بطور کالج صدر ریاستی نائب صدر این ایس یو آئی جموں و کشمیر تک کیا۔ وہ این ایس یو آئی کے آل انڈیا الیکشن کمشنر اور پچھلے 8 سالوں کے دوران 26 ریاستوں کے انچارج بھی رہے۔

قبل ازیں، انہوں نے این ایس یو آئی میں انتخابی تبدیلی کے عمل میں تعاون کیا تھا۔ وہ نیشنل کوآرڈینیٹر، انڈین یوتھ کانگریس اور انچارج یوپی ویسٹ بھی رہے۔

افتخار احمد مرحوم حاجی محمد اشرف اور محترمہ فرزند بیگم کے بیٹے ہیں اور ان کا تعلق غیر سیاسی گھرانے سے ہے اور اس نے کالج کے صدر این ایس یو آئی راجوری کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر آہستہ آہستہ ریاستی جنرل سکریٹری اور نائب صدر این ایس یو آئی کے طور پر ترقی کی۔وہ اس وقت قومی انڈین یوتھ کانگریس کے قومی ترجمان اور پنجاب کے انچارج ہیں۔ وہ اے آئی سی سی کے راجیو گاندھی پنچایتی راج سنگٹھن کے قومی کنوینر اور یوپی کے انچارج بھی ہیں۔

انہیں وائس چانسلر ایوارڈ اور ریاستی یوتھ ایوارڈ سے نوازا گیا جو ان کی سماجی خدمات کے لیے حکومت ہند کے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے محترمہ سونیا گاندھی، سابق صدر اے آئی سی سی، راہل گاندھی، محترمہ میناکشی نٹراجن، چیئرپرسن آر جی پی آر ایس، شری کرشنا الوویرا، جوائنٹ سیکریٹری اے آئی سی سی، انچارج آئی آئی سی سی، شری سری نواس بی وی، قومی صدر انڈین یوتھ کانگریس، شری جی اے سی سی صدر، جے کے پی کے صدر، جی اے سی سی کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔

کارگزار صدر جموں و کشمیر پی سی سی اور شری نیرج کندن صدر این ایس یو آئی نے ان پر اعتماد ظاہر کیا اور قیادت کو یقین دلایا کہ وہ سخت محنت کریں گے اور پورا وقت صرف کریں گے اور محترمہ سونیا گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔