راجستھان کے کرولی میں ہندو سال نو کے موقع پر 2 اپریل کو ہنگامہ آرائی کے بعد نافذ کرفیو کو اب 10 اپریل کی آدھی رات 12 تک بڑھا دیا گیا ہے۔

ضلع کلکٹر اور ضلع مجسٹریٹ راجندر سنگھ شیخاوت کے جاری کردہ احکامات کے مطابق اب کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرول میڈیکل سمیت تمام ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کرفیو میں تین گھنٹے کی نرمی ہوگی۔ دوسری طرف کرولی میں گڑبڑ کے بعد جمعرات کو شہر میں چھٹے دن بھی سناٹا چھایا رہا اور لوگ کرفیو کی صبح اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے بعد گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔

کرفیو کے درمیان انٹرنیٹ خدمات بند ہونے کی وجہ سے کرولی کے لوگوں کا گزشتہ 6 دنوں سے پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہے اور انہیں دن اور رات گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرولی میں کرفیو کے درمیان بھاری فورس کی تعیناتی کے باوجود ماحول میں اب بھی کشیدگی ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔

