ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور Industrial City of Indore میں پروفیسر اختر خان فاؤنڈیشن کی جانب سے خدمت خلق میں سرگرم رہنے والی متعدد تنظیموں کو Honors to Social Organizations in Indore اعزاز سے نوازا گیا ساتھی ہی طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی۔

اندور میں 21 سماجی تنظیموں کو اعزاز سے نوازا گیا

جو نہ صرف اپنے کنبے کا بلکہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ سماجی کارکن اشفاق شیخ کا کہنا ہے کہ مسلم طبقہ تعلیمی اعتبار بہت پیچھے ہے۔ ہم نے اعلی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے مضمون کے ماہر لوگوں کو طلب کیا تھا تاکہ ان سے طلبہ فیض حاصل کر سکیں ساتھ ہی 21سماجی تنظیمیوں اور ان سے وابستہ لوگوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ تمام سماجی تنظیموں کو یقین دلایا گیا کہ وہ تنہا نہیں ہیں۔ وہ ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔