روس اور یوکرین کے مابین جنگ مسلسل جاری ہے۔ ایسے میں بھارت سے یوکرین تعلیم حاصل کرنے گئے طلبا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران متعدد ایسے ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں بھارتی طلبا حکومت سے مدد کی فریاد کر رہے ہیں۔

ویڈیو دیکھیے۔

اس سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے یوکرین میں پھنسے طلبا کے والدین سے دہلی میں بات کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی دو بیٹیاں گذشتہ دسمبر میں ہی یوکرین میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھیں جو ابھی تک یوکرین کے خارکیو شہر کے ایک بنکر میں 400 دیگر بھارتی طلبا کے ساتھ پھنسی ہوئی ہیں Talk with parents of students stranded in Ukraine۔

پرانی دہلی کے رہنے والے محمد سالم نے بتایا کہ انہوں نے سفارت خانہ سے متعدد بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں ہو پائی ہے۔