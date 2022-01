دہلی یونیورسٹی کے ایس سی، ایس ٹی، او بی سی ٹیچرز فورم نے دہلی یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں ایسوسی ایٹ پروفیسر Associate Professor Vacancies in DU اور پروفیسر Professor Vacancies in DU کی 635 مخلوعہ جائیدادوں کے لیے اشتہار جاری کیا ہے۔ Huge Vacancies in Delhi University

اس اشتہار میں ایس سی/ ایس ٹی/ او بی سی اساتذہ کی کمی اور کمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فورم نے نیشنل کمیشن فار شیڈیولڈ کاسٹس/ ٹرائب، نیشنل کمیشن فار بیک ورڈ کلاسز اور ایس سی/ ایس ٹی کی بہبود کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں ایک عرضی دائر کی ہے۔ ان اسامیوں پر ریزرو کیٹیگریز کا بیک لاگ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔



ٹیچرز فورم Teachers Forum کے صدر ڈاکٹر کے۔ پی سنگھ یادو نے بتایا ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کے سکریٹری پروفیسر رجنیش جین نے تمام مرکزی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ایک سرکلر جاری کیا تھا، جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ وزارت کے سکریٹری کے لکھے گئے خط کے مطابق یونیورسٹیوں میں بیک لاگ کو ختم کیا جائے۔

خاص طور پر SC/ST/OBC/EWS زمرہ کے لیے مخلوعہ جائیداد کو پرکر نے کے لیے رہنما خطوط دیے گئے تھے۔ یو جی سی کی جانب سے بیک لاگ پوسٹوں کو ختم کرنے سے متعلق جاری کردہ سرکلر دہلی یونیورسٹی کو بھی بھیجا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان تمام مخلوعہ جائیدادوں کو مقررہ مدت کے اندر پُر کیا جائے۔

لیکن 17 جنوری 2022 کو یونیورسٹی انتظامیہ نے 635 مخلوعہ جائیدادیں جاری کیں۔ مختلف شعبہ جات میں اشتہار جاری کرکے بیک لاگ اور شارٹ فال نہ دینے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور جاری کردہ اشتہار میں کہا ہے کہ ان اسامیوں کا عرصہ دراز سے بیک لاگ ہے ۔جو آج تک پُر نہیں کیا گیا اور نہ ہی یونیورسٹی انتظامیہ نے مخلوعہ دکھائیں۔



ڈاکٹر یادو نے بتایا ہے کہ دہلی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور پروفیسر کے عہدوں کے لیے جاری کردہ اشتہار میں 449 ایسوسی ایٹ پروفیسرز، جنرل - 153 آسامیاں، ایس سی - 64 آسامیاں، ایس ٹی - 36، او بی سی - 123، EWS - 49 اور PWD-24 پوسٹیں دکھائی گئی ہیں۔ DU Recruitment 2022

اسی طرح پروفیسر جنرل کے 186 مخلوعی جائیدادوں پر 62، ایس سی کے 32 ، ایس ٹی 13، او بی سی کے 51، ای ڈبلیو ایس کے 18 اور پی ڈبلیو ڈی کے 10 عہدوں پر اشتہار دیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا ہے کہ ان پوسٹوں کے اشتہار میں یو جی سی اور وزارت تعلیم کے بیک لاگ سے متعلق گائیڈ لائنز کو ڈی یو انتظامیہ نے سرعام نظر انداز کیا ہے۔

ڈاکٹر یادو نے بتایا ہے کہ یو جی سی کی طرف سے جاری کردہ سرکلر میں مرکزی یونیورسٹیوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ یہ یونیورسٹیاں پہلے بیک لاگ سے خالی مخلوعہ کو پُر کریں۔

تمام یونیورسٹیوں کو مشن موڈ کے تحت خالی مخلوعہ کو ایک سال کے اندر یعنی 5 ستمبر 2021 سے 4 ستمبر 2022 تک پُر کرنا تھا۔ دہلی یونیورسٹی نے یو جی سی سرکلر کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے موجودہ مخلوعہ جائیدادوں کے لئے اشتہار جاری کیا ہے۔



ڈاکٹر یادو نے بتایا کہ وزارت تعلیم کے سرکلر کے بعد اب یو جی سی نے تمام سنٹرل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کی مستقل تقرری سے متعلق ایک سرکلر جاری کیا ہے۔

انہوں نے دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر یوگیش کمار سنگھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یو جی سی کے جاری کردہ سرکلر کی بنیاد پر ایس سی / ایس ٹی / او بی سی اور ای ڈبلیو ایس کوٹہ اساتذہ کو بھرنے کے لئے ایک بار پھر ایک درستگی دے کر اشتہار جاری کیا جائے۔ بیک لاگ پوسٹس جن میں شارٹ فال اور بیک لاگ پوسٹوں کو پُر کیا جائے گا، تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔