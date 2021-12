دہلی میں مسلسل آلودگی Air Pollution in Delhi سے لوگوں کو راحت ملتی نظر نہیں آرہی ہے۔ آج دہلی میں دن بھر کہرا اور آلودگی کی وجہ سے دھوپ نہیں نکلی۔ دوپہر تین بجے آشرم چوک پر دھند چھایا ہوا تھا۔یہی صورتحال دہلی کے مختلف علاقوں میں رہی۔ سفر انڈیا System of Air Quality and Weather Forecasting And Researchکے مطابق دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 2.5 آج 337 پر ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم ہوا کا معیار اب بھی انتہائی خراب زمرے میں ہے۔

فضائی آلودگی

دوسری طرف این سی آر میں غازی آباد،نوئیڈا اور فرید آباد میں آلودگی کی سطح انتہائی خراب زمرے میں ریکارڈ کیا گیا ۔جب کہ گروگرام میں آلودگی سے کچھ راحت ملی ہے۔



نومبر کے مہینے میں ہوا کا معیار سب سے خراب کیٹیگری میں ریکارڈ کیا گیا۔ یکم نومبر سے 30 نومبر تک ایئر کوالٹی انڈیکس صرف گہرے سرخ رنگ پر ریکارڈ کیا گیا۔

دوسری طرف سفر انڈیا کے مطابق فضا کے بہتر معیار کے ابھی کوئی آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔

ماہ دسمبر کا آغاز ہوچکا ہے ۔اور ابھی بھی ہوا کا معیار Air Quality خراب ہی ہے۔ آج جہاں کوالٹی انڈیکس 2.5فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے وہیں جمعرات کو بھی گہرا سرخ رنگ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔



آئیے جانتے ہیں دہلی کے مختلف علاقوں کی آلودگی کی سطح:



پوسا 342

لودھی روڈ 335

دہلی یونیورسٹی 362

ہوائی اڈے کا ٹرمینل T3 335

متھرا روڈ 365

آیا نگر 309

آئی آئی ٹی دہلی 325