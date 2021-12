نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی میں آلودگی کی سطح میں بہتری Improvement in pollution levels Dehli کو دیکھتے ہوئے آج سے اسکولوں کو کھولا جا رہا ہے، جس میں چھٹی کلاس سے اوپر کے اسکول کھولنےکا فیصلہ کیا گیا ہے۔

کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ Commission for Air Quality Management سے منظوری ملنے کے بعد کے بعد دہلی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن Delhi Directorate of Education نے 18 دسمبر سے چھٹی جماعت سے اوپر کے کلاسیز کے اسکول کھولنے کا سرکلر جاری کیا ہے۔



دہلی ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ Delhi Directorate of Education کی جانب سے اسکولوں کو کھولنے کے حوالے سے جاری کردہ سرکلر میں کہا گیا ہے کہ کمیشن فار ایئر کوالٹی نے دہلی اور این سی آر خطے میں آلودگی میں بہتری کے بعد سکول کھولنے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔

ساتھ ہی جاری کردہ سرکلر میں کہا گیا ہے کہ 27 دسمبر سے 5ویں تک اسکول کھلیں گے۔ لیکن یہ سب ایئر کوالٹی انڈیکس اور موسم سرما کی چھٹیوں پر منحصر ہوگا۔