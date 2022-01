ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر 'آزادی کا امرت مہوتسو' Azadi Ka Amrit Mahotsav منایا جا رہا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں واقع نیشنل میوزیم آف ماڈرن آرٹ National Museum of Modern Art Delhi بھی کلا کمبھ کے ذریعے آزادی کے امرت کا جشن منا رہا ہے اور بہت سے فنکاروں نے جدوجہد آزادی کے گمنام ہیروز کی تصویر کشی کی ہے۔

ویڈیو دیکھیے۔

وزارت ثقافت اور وزارت دفاع Ministry of Culture and Ministry of Defense کے اشتراک سے نیشنل میوزیم آف ماڈرن آرٹ نئی دہلی کے زیر اہتمام منعقد کلا کمبھ میں ملک کے مختلف فنکاروں نے حصہ لیا اور ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ان گمنام ہیروز کی تصویریں بنائیں، جنہوں نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ پینٹنگز یوم جمہوریہ کے موقع پر راج پتھ Rajpath Delhi پر آویزاں کی جائیں گی۔

فنکارون نے گمنام مجاہدین آزادی کی تصویر کشی

کلا کمبھ کا انعقاد نیشنل میوزیم آف ماڈرن آرٹ نے وزارت ثقافت اور وزارت دفاع کے اشتراک سے 10 سے 17 دسمبر تک کالنگا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور سلکان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، بھونیشور میں کیا تھا۔ وہیں 25 دسمبر سے 2 جنوری تک، چٹکارا یونیورسٹی، چنڈی گڑھ میں کلا کمبھ کا اہتمام کیا گیا، جہاں ملک کے 500 سے زیادہ فنکاروں نے مل کر ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے آزادی کی جدوجہد کے گمنام ہیروز کی تصاویر بنائیں۔ فنکاروں نے بھونیشور اور چندی گڑھ میں کل 75 میٹر کے 10 اسکرول کینوس پر پینٹنگز بنائیں، جن کی کل لمبائی 750 میٹر سے زیادہ ہے۔

ملک بھر کے فنکاروں نے نہ صرف جدوجہد آزادی کے گمنام ہیروز کو کینوس پر پینٹ کیا بلکہ مختلف خطوں کے فن اور ثقافت کو بھی اپنی پینٹنگز میں شامل کیا۔چندی گڑھ میں پینٹ کیے گئے اسکرولس میں لداخ، جموں و کشمیر، اتر پردیش، دہلی، ہریانہ، پنجاب، ہمانچل پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، تلنگانہ، تامل ناڈو، کیرالہ اور کرناٹک کے گمنام ہیروز کی بہادری اور جدوجہد کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ مزید پڑھیں:



نیشنل میوزیم آف ماڈرن آرٹ کے ڈائرکٹر جنرل ادویت گنانائک نے کہا ''نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ، نئی دہلی نے ورکشاپس کا اہتمام کیا ہے جس کا مقصد ملک کے مختلف فنون کو یکجا کرنا ہے جو ہندوستان کے تنوع میں اتحاد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ اسکرولس راج پتھ پر رکھے جائیں گے تو لوگ آزادی کے گمنام ہیروز کی تاریخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں گے اور ہندوستان کے جدید، مقامی اور عصری فنون کے بارے میں ان کا تجسس بڑھے گا'۔