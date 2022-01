بنگلور: اب فٹ پاتھ پر چلنے والوں پر لازمی ہوگا کہ زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کریں ورنہ زیبرا کراسنگ کے علاوہ کہیں سے بھی سڑک پار کرنے پر جرمانہ بھر نے کے لیے تیار رہنا ہوگا، چنانچہ بنگلور ٹریفک پولیس نئے رولز لانے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ Bangalore Police are Preparing to file a Fine for not Crossing the Road from Zebra Crossing۔

اب تک عام طور پر ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سواروں ہی پر جرمانہ عائد کیا جاتا تھا لیکن اب بنگلور ٹریفک قانون کی مانیں تو فٹ پاتھ پر چلتے لوگ بھی اس جرمانے کا شکار ہوسکتے ہیں۔ Bengaluru Traffic Police on Zebra Crossing Road۔



واضح رہے کہ گزشتہ سال کل 69 افراد زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کے کسی بھی جگہ سے سڑک پار کرتے ہوئے ہلاک ہوئے تھے اور یہی وجہ بنگلور ٹریفک پولیس کے نزدیک تشویش ناک رہی، جس کی بنیاد پر یہ نئے رولز بنائے جارہے ہیں۔

جس کو دیکھتے ہوئے یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ شہر بنگلور کی ہر سڑک پر زیبرا کراسنگ نہیں ہے اور ایسے میں ٹریفک پولیس جرمانہ عائد کرنے کی تیاری میں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پولیس اس بات کو کیسے ممکن بنائے گی۔



حالانکہ یہ نئے تازہ ٹریفک کے رولز بن کر تیار ہوئے ہیں تاہم ان کا نفاذ بہت جلد زمینی سطح پر لائے جانے کی کوشش جاری ہے۔