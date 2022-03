بیگوسرائے: مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے مقامی انتظامیہ پر بہار کے بیگوسرائے میں راجوڑا کے واقعہ سے متعلق ثبوتوں کو تباہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجودہ کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ انتظامیہ کے لوگ سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیج نکال رہے ہیں تاکہ حقیقت کو چھپایا جا سکے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ آپ کے پاس طاقت، پولیس اور انتظامیہ ہے، اس لیے سچ سامنے آنے دیں۔ قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے Giri Raj said on the incident of Rajoda۔

گری راج سنگھ اس واقعے میں زخمی لوگوں سے ملنے اسپتال گئے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے معاشرے کا امن خراب ہو رہا ہے۔ معاشرے میں سماجی ہم آہنگی ٹوٹ رہی ہے۔ اس معاملے میں کوئی دھبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت اور انتظامیہ کو بتایا جائے کہ بیگوسرائے کا ہندو کہاں جائے گا؟

گری راج سنگھ نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور بہار کے وزیر اعلیٰ کو بتانا چاہیے کہ ہندو کہاں جائیں۔ پاکستان جانے والوں کو قتل کر کے مذہب تبدیل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں مجسمے اور مندر کو گرایا جا رہا ہے۔ راجورہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور انتظامیہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔

انصاف نہ ملا تو گاؤں گاؤں جا کر انصاف کی بھیک مانگوں گا، انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے انصاف نہ دیا اور مجرموں کو نہ پکڑا تو عوام کے درمیان جا کر انصاف کی بھیک مانگوں گا۔

راجورہ کا معاملہ کیا ہے؟ دراصل، مفصل تھانہ کے راجورا گاؤں میں جمعہ کی شام اسکول میں دو بچوں کے درمیان ہونے والے معمولی جھگڑے میں ایک طرف کے لوگوں نے دکان پر حملہ کر کے دکاندار سمیت کئی لوگوں کو شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ کے بعد گاؤں میں اب بھی کشیدگی کا ماحول ہے۔ ڈی ایس پی کی قیادت میں کئی تھانوں کے پولیس افسران اور پولیس اہلکار گاؤں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔