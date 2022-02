جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا سیاحتی مقام گلمرگ میں چند روز پہلے دنیا کا سب سے بڑا اِگلو کیفے تعمیر کیا گیا تھا جو کافی مشہور ہوا اور پوری دنیا میں گلمرگ کا نام روشن کیا۔ Igloo Cafe in Gulmarg

ایک بار پھر گلمرگ میں غیر مقامی سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے لیے برف سے بنا ہوا تاج محل تعمیر کیا گیا ہے۔ گلمرگ ہوٹل گرینڈ ممتاز کے جنرل منیجر ستیا جیت گوپال نے ممتاز کی یاد اور سیاحوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے یہ برف کا تاج محل تعمیر کرایا ہے۔ Taj Mahal built of snow in Gulmarg

گلمرگ میں برف سے تیار کردہ تاج محل

جیسے ہی برف سے بنی اس تاج محل کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ گلمرگ کا رخ کیا اور اس تاج محل کو دیکھنے کا لطف اٹھایا۔ Video of the Taj Mahal made of snow

اس دوران سیاحوں اور مقامی لوگوں نے اس تاج محل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو گلمرگ میں برف سے تعمیر کردہ اس خوبصورت اور انوکھے تاج محل کا دیدار ضرور کرنا چاہیے۔