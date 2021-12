کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے عسکریت پسند تصادم کے بعد آج بانڈی پورہ کا دورہ IGP Kashmir Visits Bandipora کرکے سکیورٹی حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کے روز پولیس پارٹی پر حملے میں ملوث ایک ہی عسکریت پسند تھا، جس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ان کے علاوہ جی او سی کلو فورس نے بھی آج بانڈی پورہ کا دورہ کرکے سیکورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا بھی معائنہ کیا، جہاں جمعہ کی شام کو عسکریت پسندوں نے دو پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ Militants Attack in Bandipora۔

آئی جی پی نے فوج، سی آر پی ایف اور پولیس کی ایک مشترکہ میٹنگ طلب کرکے سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال Discuss the Security Situation کیا اور اس کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے واقعے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس کاروائی میں ایک پاکستانی عسکریت پسند ملوث تھا، جس نے پہلے ڈرائیور کو گولی ماری اس کے بعد ایس ایچ او بانڈی پورہ کے پی ایس او کو گولی ماری جس کے بعد وہ ان اہلکاروں سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کررہا تھا۔

تاہم موقع پر موجود دوسرے پی ایس او نے اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عسکریت پسند کا تعلق لشکر طیبہ سے The Militant Belongs to LeT ہے اور دو مقامی اپر گراؤنڈ ورکرس نے اس کارروائی کو انجام دینے میں اس کی مدد کی۔