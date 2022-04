جموں و کشمیر کی تاریخی مغل روڈ Historical Mughal Road گزشتہ چار مہینوں سے شدید برف باری کی وجہ سے بند Road Closed Due To Heavy Snowfall تھی لیکن جلد ہی یہ روڈ آمد رفت کے لیے دوبارہ کھول دی جائے گی کیونکہ برف صاف کرنے کا کام Snow Clearance Work تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ دراصل جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوئی برف باری کی وجہ سے اس سڑک کو بند کر دیا گیا تھا۔

Historical Mughal Road Set To Reopen Soon: تاریخی مغل روڈ جلد ہی آمد و رفت کے لیے دوبارہ بحال ہوگی

واضح رہے کہ اونچائی میں شدید برف باری Heavy Snowfall In The Higher Altitudes کے باعث مغل روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ سڑک راجوری اور پونچھ اضلاع The Road Connects Rajouri And Poonch Districts کو وادی کشمیر سے جوڑتی ہے۔ برف صاف کرنے کا کام Snow Clearance Operation مارچ 2022 میں ہی مکینیکل اور پی ڈبلیو ڈی مغل روڈ ونگ کے تحت جدید ترین بھاری مشینری کے ساتھ بڑے پیمانے پر شروع ہوا تھا۔