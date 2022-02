گزشتہ روز ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جانب سے ڈرافٹ رپورٹ Draft Report by Delimitation Commission منظر عام پر آنے کے بعد جہاں مختلف پارٹیوں نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس رپورٹ کی مخالفت کی ہے، وہی اپنی پارٹی کے سینئر رہنما اور ضلع صدر اننت ناگ عبدالرحیم راتھر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خاص بات چیت کے دوران اس ڈرافٹ رپورٹ کی سخت مخالفت کی Abdul Rahim Rather on Delimitation Draft۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں کافی امید تھی کہ کمیشن اپنی مرضی سے کام کرے گا، جس طرح سے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے پاس پہلے ہی خبریں موصول ہورہی تھی کہ سیٹوں کا بٹوارہ کس طرح سے کیا جائے گا، تب سے لیکر آج تک ہمیں کافی خدشات پیدا ہوئے تھے، جس کے باعث وہی خدشات ڈرافٹ رپورٹ آنے کے بعد سچ Concerns Came True after The Draft Report Came out ہوئے۔

ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا ڈرافٹ سوچی سمجھی سازش

اپنی پارٹی کے ضلع صدر عبد الرحیم کا کہنا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے یہاں تباہی مچائی ہے، جس سے نظر انداز کرنا شاید ہی کسی سیاسی رہنما کے لئے ممکن ہوگا۔ انہوں نےکہا کہ جس طرح سے رپورٹ تیار کی گئی ہے، یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ ایک خاص منصوبہ کے تحت بنایا گیا ہے، تاکہ یہاں کی ریجینل پارٹیوں کو کیسے کمزور کیا جائے۔

راتھر نے بغیر کسی پارٹی کا نام لئے کہا کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ یہاں کی اسمبلی میں وادی کے لوگوں کی آواز کو کیسے دبایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس رپورٹ پر بہت ہی افسوس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو تجاویز پیش کی تھی انہوں نے اسےمسترد کردیا، جس سے یہاں کی سیاسی جماعتوں میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اسمبلی نشست پر گزشتہ کئی سال سے کام کئے ہیں، لہذا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو کم سے کم ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا لازمی تھا، لیکن جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے اپنا ڈرافٹ رپورٹ پیش کیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت منظر عام پر لایا گیا ہے۔